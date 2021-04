Com quatro portugueses de início, entre eles Rúben Neves, recém-recuperado de covid-19, o Wolverhampton foi goleado em casa pelo Burnley por 4-0, em jogo da 33.ª jornada da Liga inglesa.

Chris Wood foi o grande herói da equipa visitante, que entrara para este jogo vinda de três derrotas seguidas e mergulhada no 17.º lugar do campeonato. O avançado neozelandês assinou um hat-trick, com golos aos 15m, 21m e 45 minutos.

Os visitantes foram para o intervalo com uma vantagem muito confortável e na etapa complementar ainda assinaram o 4-0 por intermédio de Ashley Westwood (85m) a passe de... Chris Wood, que se tornou no primeiro neozelandês a assinar três golos num jogo da Premier League.

Além de Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves e Podence, titulares nos Wolves, Nuno Espírito Santo utilizou ainda Fábio Silva e Vitinha, lançados durante na segunda parte para os lugares de Semedo e Rúben Neves.