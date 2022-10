Continua difícil a vida de Bruno Lage e da armada lusa do Wolverhampton.

Neste sábado, os Wolves perderam por 2-0 em casa do West Ham e caíram para a zona de descida da Premier League, com troca precisamente com o conjunto londrino.

Lage apostou em oito portugueses no onze inicial – José Sá, Nelson Semedo, Rúben Neves, Moutinho, Matheus Nunes, Guedes, Podence e Pedro Neto – e antes da meia-hora de jogo já perdia por 1-0.

Uma bola sobrou para a entrada da área e Scamacca arrancou um potente remate que não deu qualquer hipótese de defesa a José Sá.

Pouco antes, momento de azar (mais um!) para Pedro Neto. O extremo que até tinha regressado à seleção na última convocatória lesionou-se no tornozelo esquerdo.

Na segunda parte, os Wolves voltaram a entrar melhor, mas voltou a ser o West Ham a marcar, fechando o resultado aos 54m.