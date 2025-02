Leny Yoro, defesa de apenas 19 anos do Manchester United falou sobre a sua convivência com Ruben Amorim nos «red devils» e elogiou muito o treinador português.

«Falei com ele quando chegou ao clube e achei que era um treinador muito bom, que gosta de falar com os jogadores e que gosta mesmo de ter uma boa relação com eles», começou por dizer Yoro aos meios de comunicação do clube inglês.

«Ele compreende-nos muito, porque já foi jogador, por isso sabe muito como é, os sentimentos que podemos ter quando jogamos ou não jogamos e quando temos um mau jogo. Ele sabe como gerir isso, e penso que é o mais importante».

Sobre as alterações táticas que Amorim quis implementar no Man. United, Yoro reconhece que não houve muito tempo para assimilar as mudanças mas mantém a confiança no técnico de 40 anos.

«Taticamente, é o melhor. Não temos muito tempo de treino para aprender tudo, mas ele tenta dar-nos tudo antes do jogo para sermos 100 por cento a melhor versão da equipa. Sabemos que ele está connosco e nós estamos com ele, por isso é bom».

Yoro chegou esta temporada ao Manchester United proveniente do Lille, mas esteve durante muito tempo a contas com uma lesão o que faz com que tenha sido opção em apenas 16 partidas pelos «red devils».