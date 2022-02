Kurt Zouma foi titular no West Ham na vitória sobre o Watford (1-0), na terça-feira à noite, mesmo depois do clube londrino ter aberto um processo interno ao defesa francês por ter publicado um vídeo nas redes sociais com imagens chocantes a agredir um gato. O treinador David Moyes, no final do jogo, manifestou-se «extremamente desiludido» com o jogador e explicou porque é que foi titular.

«Estou verdadeiramente desiludido com o Kurt Zouma. O clube já tomou as medidas que tinha de tomar sobre esse assunto e estamos a lidar com isso de forma interna. O meu trabalho é escolher uma equipa e escolher a melhor equipa que dê as melhores condições ao West Ham e o Kurt faz parte dessa equipa. Eu sou um grande amigo dos animais e esse vídeo afetou muitas pessoas, estou mesmo desapontado», comentou.

O treinador inglês contou ainda que o comportamento de Zouma surpreendeu toda a gente, mas a verdade é que não abdicou dele para vencer o Watford. «Como já disse antes, o meu trabalho hoje à noite era ajudar o West Ham a vencer e colocar o melhor onze para me dar essa possibilidade. Todos nós sentimos isso na equipe e no clube. Todos nós tivemos a mesma sensação de que era algo completamente fora do lugar e que não esperávamos da parte do Kurt. Nunca vimos isso no seu carácter, nunca vimos isso nele. Estamos realmente dececionados», insistiu.