O Ipswich Town recebeu e venceu o Chelsea por 2-0, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Inglesa.

João Félix foi titular pela primeira vez em três jogos na formação de Enzo Maresca e até podia ter tido influência no resultado, mas já lá vamos. Antes disso, o Ipswich adiantou-se no marcador com uma grande penalidade convertida de maneira exímia por Liam Delap.

Ora, pouco depois, o internacional português podia ter colocado o nome na lista de marcadores, mas estava em posição irregular e o lance não contou.

Veja aqui o golo anulado a João Félix:

Ainda assim, apesar do resultado não ter sofrido alterações até ao intervalo, o segundo tempo arrancou com mais um golo para o conjunto da casa.

Um contra-ataque muito bem conduzido por Delap terminou com um passe para o coração da área, onde surgiu Hutchinson para uma finalização rasteira de pé esquerdo, para o fundo da baliza.

Assista aqui ao golo de Hutchinson frente ao Chelsea:

Esta foi a segunda derrota consecutiva para o Chelsea, depois do desaire frente ao Fulham, de Marco Silva. Os «blues» ocupam a quarta posição com 35 pontos e estão agora a dois do Nottingham Forest.