O Fulham de Marco Silva garantiu a segunda vitória consecutiva no Championship, segundo escalão do futebol inglês, em encontro referente à 3.ª jornada da prova: 1-2 no reduto do Millwall.



Mitrovic (3m) e jovem luso-inglês Fábio Carvalho (8m) marcaram os golos da formação londrina, com Benik Afobe a reduzir para os locais ao cair do pano (87m).



O português Ivan Cavaleiro foi titular no Fulham e saiu ao minuto 86.



Com este resultado, a formação orientada por Marco Silva passa a dividir a liderança do Championship com o Stoke City. As duas equipas somam sete pontos em três jornadas.