Afastado dos relvados desde janeiro, devido a uma fratura num pé, Jack Grealish voltou a estar nas bocas da imprensa inglesa... e tudo por causa de mais uma noite de festa com amigos, que resultou no avançado inglês a adormecer num bar.

Através de imagens divulgadas pelo «The Sun», o internacional inglês surge visivelmente alcoolizado e junto a uma mesa repleta de copos vazios. Esta situação surge quase oito meses depois de Grealish ter aberto o livro sobre um período «vulnerável» que viveu no Manchester City, devido ao seu gosto por festas.

Cedido pelos citizens ao Everton até ao fim da temporada, o jogador de 30 anos fez dois golos e seis assistências nos 22 jogos que realizou, sendo que não poderá fazer parte das contas de Thomas Tuchel no Mundial 2026.