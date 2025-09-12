Jack Grealish foi eleito o melhor jogador da Premier League em agosto! O jogador do Everton apontou quatro assistências e ajudou os Toffees a registarem três vitórias em quatro partidas.

Emprestado pelo Manchester City, o internacional inglês venceu pela primeira vez este prémio na carreira.

O extremo de 30 anos foi o mais votado e ultrapassou a concorrência de Riccardo Calafiori, Hugo Ekitike, Marc Guehi, Erling Haaland, João Pedro, Antoine Semenyo e Dominik Szoboszlai.

De referir que um jogador do Everton não recebia esta distinção desde setembro de 2020, na altura entregue a Dominic Calvert-Lewin.