Jack Grealish eleito o melhor jogador de agosto da Premier League
Extremo do Everton apontou quatro assistências em quatro jogos
Jack Grealish foi eleito o melhor jogador da Premier League em agosto! O jogador do Everton apontou quatro assistências e ajudou os Toffees a registarem três vitórias em quatro partidas.
Emprestado pelo Manchester City, o internacional inglês venceu pela primeira vez este prémio na carreira.
O extremo de 30 anos foi o mais votado e ultrapassou a concorrência de Riccardo Calafiori, Hugo Ekitike, Marc Guehi, Erling Haaland, João Pedro, Antoine Semenyo e Dominik Szoboszlai.
De referir que um jogador do Everton não recebia esta distinção desde setembro de 2020, na altura entregue a Dominic Calvert-Lewin.
👏 Jack Grealish has been awarded the Premier League's Player of the Month for August.— Everton (@Everton) September 12, 2025
The attacking midfielder came out on top following a combination of a fan vote and votes from a panel of football experts.