Jamie Redknapp contou que nos anos 90 o cantor Robbie Williams foi de férias com jogadores do Liverpool para Marbelha.

Numa conversa através das redes sociais, transmitida no progama da Sky Redknapp´s Home Fixture, o antigo capitão do Liverpool contou que em 1995, quando Robbie Williams deixou a boy band Take That, foi em casa dele que se refugiou.

«Não há muita gente a saber disso, mas quando deixaste os Take That, e toda a gente no país estava à tua procura, ficaste comigo. Nenhum dos jornais sabia. Lembras-te desses tempos loucos», questionou Jamie Redknapp ao cantor.

«Para ser sincero, não me lembro de muito. Só alguns flashes, tipo fotografias, uma garrafa de aguardente de pêssego, um bar, uma noite… Lembro-me bem da tua casa porque acho que era o único sítio onde tinha estado que tinha piscina», respondeu Robbie Williams.

A memória de Jamie Redknapp está mais fresca e recordou então as férias em Marbelha com jogadores do Liverpool. «Tínhamos um lugar vazio no avião e pensámos: ‘Quem poderemos convidar? A maior estrela pop do mundo, Robbie Williams’. E tu vieste connosco para Marbelha.»

Robbie Williams admitiu: «Não me lembrou bem dos anos 90 no geral.»

Mas felizmente até há fotos para ajudarem a recordar esses momentos.