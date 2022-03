O inglês Jermain Defoe colocou um ponto final na carreira de futebolista esta quinta-feira, aos 39 anos.

«Foi uma decisão muito difícil e discutida com a minha família e aqueles que me são próximos», assumiu o antigo atacante numa publicação nas redes sociais.

Defoe recordou a estreia em 1999 e admite sentir que «é a hora certa» para pendurar as botas. «Tive uma incrível jornada e conheci pessoas fantásticas neste jogo. O futebol vai estar sempre no meu sangue e enche-me de orgulho olhar para trás e ver a bela carreira que tive. Agora, quero passar tempo com os meus amigos e famílias antes de entrar noutro capítulo», esclareceu, antes de agradecer aos adeptos, clubes e treinadores que teve durante as mais de 20 temporadas de carreira.

«Por último, dizer obrigado à minha mãe. Deste-me uma bola quando tinha dois anos e fizeste-me acreditar que o meu sonho podia tornar-se realidade», concluiu.

Internacional por Inglaterra em 57 ocasiões, tendo marcado 20 golos, Defoe alinhou no West Ham, Bournemouth, Tottenham, Portsmouth, Toronto FC, Sunderland e Rangers. Já na presente temporada, regressou ao Sunderland, onde ainda disputou sete jogos.

Em 762 jogos a nível de clubes, apontou 325 golos.

Recorde alguns dos melhores momentos do avançado no Tottenham e no Rangers: