Uma semana depois de ter confirmado ter chegado a acordo com o Chicago Fire (MLS) para a contratação de Jhon Durán, o Aston Villa anunciou a contratação do avançado colombiano de 19 anos.

A oficialização do negócio estava sujeita a exames médicos e questões relacionadas com a obtenção de um acordo com o jogador e a emissão visto necessário.

Os valores da transferência não foram confirmados pelos clubes, mas não serão inferiores a 15 milhões de libras, perto de 17 milhões de euros. O Chicago Fire disse tratar-se da sua maior venda da história.

Jhon Durán chegou a ser apontado ao Benfica.