João Cancelo (Manchester City), Rúben Neves (Wolverhampton) e Bruno Fernandes (Manchester United) destacaram-se na 15.ª jornada da Premier League, surgindo no onze ideal do SofaScore, parceiro do Maisfutebol.



O lateral esteve na vitória do City frente ao Newcastle (1-1), Rúben contribuiu para o empate do Wolves na receção ao Tottenham (1-1) e Bruno marcou no 2-2 do United frente ao Leicester (2-2).



Eis o onze ideal da 15.ª jornada da Premier League: