Vitória folgada do Chelsea diante do Wolverhampton, na tarde deste domingo. Os blues ganharam por 2-6, no Molineux, com dois portugueses em destaque. João Félix estreou-se a marcar com a camisola do Chelsea, nos primeiros minutos em ação pelo novo clube. Pedro Neto fez a assistência.

Mas, antes disso, o jogo teve muita história. Nicolas Jackson abriu o ativo logo aos dois minutos de jogo e a 'alcateia' empatou à passagem da meia-hora, com um golo de Matheus Cunha (nota para a grande assistência de Ait-Nouri).

Ainda antes do intervalo, Cole Palmer fez um grande golo de chapéu sobre José Sá e Strand Larsen repôs a igualdade com assistência de Toti Gomes.

Na segunda metade, veio uma 'chuva' de golos. Já com Pedro Neto em campo, pois entrou ao intervalo, Noni Madueke fez um hat-trick relâmpago, em 14 minutos. Todos com assistência de Cole Palmer. João Félix entrou aos 68 minutos e marcou aos 80', num belo contra-ataque desenhado por Pedro Neto.

Os portugueses Renato Veiga, do Chelsea, bem como Rodrigo Gomes e Daniel Podence, do Wolverhampton, ainda jogaram enquanto suplentes. Nélson Semedo está lesionado. Os Wolves continuam sem ganhar nesta edição da Premier, enquanto o Chelsea soma os primeiros três pontos.



Por sua vez, Evanilson estreou-se a titular pelo Bournemouth no empate (1-1) frente ao Newcastle.