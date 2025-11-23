Palhinha responde às críticas de Carragher: «Se até fala mal do Ronaldo...»
Médio do Tottenham não se deixou ficar pelos comentários do antigo jogador
Emprestado pelo Bayern Munique ao Tottenham, o português João Palhinha tem sido um dos principais pilares da equipa inglesa na atual temporada. No entanto, os últimos jogos dos Spurs não têm corrido da melhor maneira e as críticas chegaram a todo o plantel, incluindo o próprio Palhinha.
Uma destas críticas surgiu da boca de Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool e atual comentador desportivo, que acusou o português de não ser bom o suficiente para progredir com a bola no relvado.
«Eu vi [a análise do Carragher] porque algumas pessoas me enviaram. Mas o que posso dizer? Se até fala mal do Cristiano Ronaldo, pode falar mal de todos. Algumas pessoas precisam de falar mal de outras para aparecerem na televisão. E a minha vida não é sobre isso, definitivamente», disse em entrevista exclusiva ao The Guardian.
«É um pouco constrangedor ver ex-jogadores a falarem desta maneira e às vezes eles parecem superestrelas por causa do passado. Provavelmente deveria ter visto mais jogos meus no Tottenham. Estou a fazer uma ótima temporada e as coisas que ele diz não me afetam. Não me importo muito porque muitos falam, mas o importante é como reagimos. A minha reação depois do que ele disse foi marcar contra o Copenhaga (na vitória para a Liga dos Campeões, 4-0)», completou.
Relativamente ao futuro, com contrato de empréstimo ao Tottenham até ao final da temporada, o médio de 30 anos não negou a vontade de permanecer em Inglaterra, mas passou a bola aos dirigentes do clube.
«Ficar no Tottenham? Deveriam perguntar ao dono ou aos diretores desportivos, Fabio Paratici ou Johan Lange… não a mim. É claro que isto é como um casamento. Os dois precisam de querer. Estou muito feliz por estar aqui e sinto o apoio dos adeptos, o que é muito especial. Temos até o final da temporada, mas todos sabem como funciona o futebol».
Esta temporada, João Palhinha leva quatro golos e uma assistência em 18 jogos pelo Tottenham. Ao serviço da Seleção Nacional fez três partidas.
O Tottenham joga este domingo no terreno do Arsenal,em jogo referente à 12.ª jornada da Premier League. Poderá acompanhar tudo no Maisfutebol, com a bola a rolar a partir das 16h30.