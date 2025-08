João Palhinha foi oficializado como reforço do Tottenham, a título de empréstimo, e esta segunda-feira teve o tão aguardado reencontro com Pedro Porro.

Os dois jogadores partilharam balneário no Sporting durante duas temporadas (2020/21 e 2021/22), tendo seguido ambos para Inglaterra. Recorde-se que Palhinha trocou os leões pelo Fulham, no verão de 2022, e Porro mudou-se para os «spurs», em janeiro de 2023. Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o abraço entre ambos e a boa disposição com alguns membros do staff.