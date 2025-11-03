Jonathan Gjoshe, médio inglês de 22 anos, é uma das 11 vítimas do esfaqueamento em massa que decorreu num comboio com destino a Londres, na noite deste sábado. O atleta representa o Scunthorpe United, atual segundo classificado do quinto escalão de Inglaterra.

O clube partilhou nas redes sociais que tomou conhecimento da situação, informando que o atleta não sofreu ferimentos graves e que neste momento encontra-se internado no hospital.

«O Scunthorpe United confirma que o jogador Jonathan Gjoshe foi uma das vítimas do chocante ataque a um comboio da LNER com destino a Londres na noite de sábado. Podemos confirmar que Jonathan sofreu ferimentos sem risco de vida como resultado do ataque, mas continua internado no hospital. Devido às investigações em curso, não podemos fornecer mais informações no momento. Todos no clube, desde a direção, a administração e os seus colegas de equipa, juntamente com todos os funcionários nos bastidores, enviam os nossos sinceros votos de recuperação total a Jonathan, que também se estendem a todas as vítimas a bordo do comboio.», pode ler-se na publicação do clube inglês.