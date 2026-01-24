Praticamente um ano depois de ter atropelado o ex-futebolista Jordan Chiedozie quando conduzia embriagada, Anna Bogusiewicz foi condenada a uma pena de prisão de 28 meses e ficou impedida de conduzir durante um período de três anos.

O acidente aconteceu no dia 1 de fevereiro de 2025, numa autoestrada do condado do Hampshire, do qual Southampton é a maior cidade.

Quando regressava de um jogo pelo Bashley, para o sétimo escalão do futebol inglês, Chiedozie foi atropelado, na berma da via, quando mudava um pneu do veículo em que seguia.

O acidente obrigou Chiedozie, de 31 anos, a amputar a perna direita e provocou-lhe fraturas expostas na perna esquerda e uma fratura na bacia.

Condenada por condução perigosa e sob o efeito do álcool (praticamente o dobro do limite legal em Inglaterra), Anna Bogusiewicz terá ainda de voltar a tirar a carta de condução quando se completarem os três de anos de inibição.

Formado no Bournemouth, Chiedozie fez carreira em clubes dos escalões inferiores do futebol inglês.