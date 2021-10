Jesse Lingard foi treinado por José Mourinho no Manchester United durante cerca de dois anos e meio. Do agora técnico do Tottenham, o internacional inglês só guarda boas recordações, mesmo que recebesse chamadas estranhas do português.

«No geral, eu e o José dávamo-nos bem, devo dizer. Ele foi bom para mim. Antes de eu começar a ter lesões, ele confiava em mim, metia-me em jogos importantes. Ganhámos troféus e ele fez de mim um vencedor. Ele conseguia realçar esse lado nas pessoas», começou por dizer, ao The Players Tribune.

«Ele também gostava de ter uma ligação pessoal com os jogadores. Às vezes olhava para o meu telemóvel e estava a receber uma videochamada aleatória dele. Do nada, apenas para ver como estava», continuou.

Lingard assume que achava estranho: «Ao início, estranhei bastante. Ele ligava e dizia ‘Olá Jesse, o que estás a fazer?’, e eu respondia ‘Apenas a descansar, a ver televisão. E você, o que está a fazer?’.»

«Achava engraçado. E, para ser honesto, mostrava o quanto ele se importava connosco», atirou.

Lingard reserva ainda elogios para outro português: Bruno Fernandes.

«Bruno Fernandes referiu-se a mim como ‘o melhor jogador da Premier League’ numa entrevista ao United. Eu… Dá para acreditar? O Bruno a dizer isso», lembrou.

«Tenho muito amor pelo Bruno. Ele mandou-me mensagens de apoio durante o meu empréstimo ao West Ham. É fantástico ter o reconhecimento de alguém deste nível.»