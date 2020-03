«Muito, muito injusto.» Assim, de forma simples, José Mourinho reagiu ao «mau resultado» do Tottenham contra o Wolverhampton. A derrota permitiu à equipa de Nuno E. Santo ultrapassar os londrinos.



«O jogo foi equilibrado e tivemos o 3-1 ao nosso dispor, mas o Delle Alli falhou o cabeceamento. Ele até é muito forte nesses lances. Mas o resultado é injusto. Foi um bom jogo, com duas equipas a jogar de forma diferente. Tivemos mais posse de bola, mais controlo sobre o jogo, merecíamos outro resultado», lamentou Mourinho.



Muito limitado no ataque (Kane e Son estão de fora), Mourinho reconheceu que o Tottenham acabou por perder por culpa da inspiração dos adversários dos Wolves.



«Eles têm o Jiménez, um avançado fantástico, e um contra-ataque também muito difícil de parar. Eles têm muita qualidade individual.»



Mourinho falou ainda sobre os problemas físicos da equipa. O guarda-redes Hugo Lloris parou novamente por tempo indeterminado e Erik Lamela foi baixa de última hora. Foi por isso que Mourinho chamou o jovem Troy Parrott, único ponta-de-lança disponível.



«Ele ainda não está preparado para jogar. Foi para o banco porque o Lamela saiu dos convocados em cima da hora. Meti-o nos últimos minutos para tentar dar mais espaço ao Delle.»