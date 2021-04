José Mourinho, que esta segunda-feira foi despedido do comando técnico do Tottenham, não voltará a treinar na Premier League. É essa a convição de Jamie Carragher, ex-glória do Liverpool e antigo internacional inglês, que agora é comentador da Sky Sports.

«Não vejo Mourinho voltar à Premier League. Ele esteve no Tottenham, portanto não vai para o Arsenal. Esteve no Man. United, portanto não vai para o Man. City. Para o Liverpool também não. Ia treinar um clube de meio da tabela? Não o vejo nesse papel. Talvez vá para Itália, onde se joga o seu tipo de futebol», afirmou Carragher.

Por sua vez, Graeme Souness, antigo treinador do Benfica e também comentador da Sky, mostrou-se «surpreendido pelo timing, em vésperas de uma final [da Taça da Liga», afirmou, revelando que, segundo informações que recolheu, os motivos do despedimento do treinador português decorriam de uma cisão com o balneário dos Spurs.