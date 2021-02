O 20º golo de Harry Kane na temporada acabou com o sofrimento de José Mourinho. O avançado voltou a jogar, após dois jogos de ausência por lesão, e inaugurou o marcador em Londres frente ao aflito - e muito limitado - WBA, aos 54 minutos.



Quatro minutos depois, Son fechou as contas e o Tottenham regressou às vitórias, depois de perder as últimas três partidas. Veja AQUI como o Maisfutebol seguiu o jogo EM DIRETO.



A vitória deixa os Spurs com 36 pontos na Premier League, no sétimo lugar e a três do West Ham, o quinto. O jogo teve sentido único, o Tottenham podia ter feito mais golos e os melhores em campo foram Erik Lamela e Lucas Moura. O brasileiro, de resto, foi o grande responsável pelo segundo golo, ao conseguir uma arrancada de mais de 50 metros, até entregar a bola a Son.



O WBA, enfim, mostrou todas as suas limitações e continuará no penúltimo lugar. Tem um avançado interessante, Mbaye Diagne, mas tudo o resto parece insuficiente para conseguir sobreviver na exigência da Premier League.



Diagne até introduziu a bola duas vezes na baliza de Hugo Lloris, mas sempre em posição irregular. O árbitro assistente estava atento. A equipa de Sam Allardyce estreou Maitland-Niles, emprestado pelo Arsenal, e Matheus Pereira (ex-Sporting) só jogou nos últimos dez minutos.



Carlos Vinícius, cedido pelo Benfica, foi suplente não utilizado no Tottenham. Passou os 90 minutos ao lado de Gareth Bale. Dane Scarlett, um avançado de 16 anos que já fizera oito minutos na Liga Europa, entrou em cima dos 90 e estreou-se pelo Tottenham no campeonato.



VÍDEO: o golo 20 de Harry Kane na época