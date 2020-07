O Tottenham venceu neste domingo o Arsenal (2-1), em encontro referente à 35.ª jornada da Premier League. Com este resultado no dérbi do Norte de Londres, a equipa de José Mourinho ultrapassa o rival londrino e coloca-se na 8.ª posição, com 52 pontos, a três da zona europeia.

O dérbi londrino prometia bastante e trouxe golos logo ao minuto 16, com Aurier a perder a bola para Xhaka e Lacazette a encher o pé para um remate fantástico, de fora da área, sem hipóteses para Lloris!

A equipa da casa demorou apenas três minutos a responder. Son aproveitou um mau passe de Kolasinac para David Luiz, fugiu ao internacional brasileiro e fez o empate. Já depois da meia-hora, Ben Davies acertou na trave da baliza do Arsenal, ameaçando o segundo do Tottenham.

Após uma primeira parte equilibrada, a equipa de José Mourinho baixou linhas na etapa complementar e entregou claramente a iniciativa de jogo ao adversário, que chegou a ter 82% de posse de bola.

Explorando a velocidade de Son e Lucas Moura, para além de manter a referência Harry Kane na frente de ataque, o Tottenham viria a desferir o golpe fatal na sequência de um pontapé de canto.

Ao minuto 81, Son cobrou de forma exemplar um canto, colocando a bola no centro da área dos ‘gunners’ e Alderweireld superou a oposição para garantir os três pontos com um cabeceamento certeiro.

Mikel Arteta procurou responder à desvantagem, fazendo três substituições de uma assentada (Cédric foi um dos jogadores lançados ao minuto 84), mas o Tottenham segurou o resultado. Gedson Fernandes foi suplente não utilizado.



No jogo realizado antes do dérbi, o Aston Villa venceu o Crystal Palace por 2-0, com bis do egípcio Trezeguet, colocando a equipa de Birmingham, mantendo o antepenúltimo classificado a quatro pontos da linha de água.