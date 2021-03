O Tottenham de José Mourinho somou nesta quinta-feira a segunda vitória seguida para a Premier League, ao vencer fora o Fulham por 1-0.

Com Ivan Cavaleiro no onze, os Cottagers ficaram em desvantagem logo aos 19 minutos. Son Heung-min desequilibrou na esquerda e cruzou para o desvio de Dele Alli. O remate do internacional inglês acabou desviado para a baliza por Tosin Adarabioyo, defesa do Fulham.

A precisar dos três pontos para deixar a zona de despromoção (é 18.º), o Fulham ainda festejou o empate. Josh Maja rematou para o fundo das redes após alívio deficiente de Davinson Sánchez, mas o VAR descortinou uma mão na bola de Mario Lemina na jogada.

Esta foi a primeira vitória fora de casa do Tottenham para a Premier League desde 17 de janeiro. A equipa de José Mourinho dá sinais de retoma e já leva três vitórias consecutivas, duas delas para a Liga inglesa, na qual na encarrilava uma sequência assim desde novembro do ano passado.

Com este resultado, os Spurs passam a ter 42 pontos, seguindo no oitavo posto da classificação.