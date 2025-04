Emiliano Martínez não é pêra doce e o guarda-redes do Aston Villa é conhecido pelo comportamento provocador.

Este sábado, na vitória sobre o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo (2-1), o guardião argentino «picou-se» com o português Jota Silva.

Entre empurrões, cotoveladas e agarrões, a confusão acabou com Jota Silva no relvado. Vários jogadores, entre eles o ex-Benfica Morato, apressaram-se para chegar ao local da confusão e apenas com a intervenção do árbitro é que os ânimos acalmaram.

De referir que nenhum dos jogadores foi advertido.

Veja o momento:

Pazes feitas? Sim, pois no final do encontro, a dupla acabou por trocar a camisola. Na seguinte fotografia é possível ver o português com a camisola preta de Dibu presa à cintura.