O avançado português Jota Silva vive dias felizes em Inglaterra. O ex-Vitória do Guimarães ganhou o segundo prémio em Inglaterra, desta feita eleito pelos adeptos do clube.

Depois de ter ganho o galardão de homem do jogo diante do Newcastle, em partida a contar para a Taça da Liga inglesa, o seu marcado nessa tarde foi agora eleito o melhor do mês de agosto pelos adeptos.

O jogador precisou de apenas 51 minutos para marcar pela equipa do Nottingham, no segundo jogo pela equipa de Nuno Espírito Santo. No coração da área, aproveitou uma bola perdida para rematar forte para o fundo das redes, com a bola ainda a beijar o poste esquerdo da baliza.

Aos 25 anos, Jota Silva vive a primeira aventura fora do país. Saiu do Vitória de Guimarães em agosto, por sete milhões de euros mais cinco em objetivos. É internacional português após um trajeto de formação feito nas divisões inferiores.