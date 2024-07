Longe do banco, mas perto do Liverpool. Jurgen Klopp deixou o comando técnico do clube no final desta temporada, alegando cansaço acumulado. O alemão não quis deixar completamente, no entanto, Anfield Road.

Jurgen Klopp é agora embaixador honorário da fundação do clube, segundo foi anunciado nas redes sociais do Liverpool. O clube fala num «compromisso» com as ações de solidariedade que continua após a saída do clube.

Klopp foi treinador do Liverpool desde 2016 até 2024. É um dos mais bem sucedidos técnicos do clube, ao lado de nomes como Bob Paisley, Joe Fagan ou Bill Shankly.

O alemão terá rejeitado recentemente a oportunidade de treinar a seleção norte-americana, segundo a imprensa do país. Aos 57 anos, o alemão deverá tirar um ano sabático.