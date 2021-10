Jurgen Klopp refletiu sobre a compra do Newcastle pelo fundo soberano da Arábia Saudita e comparou-o à ideia de criar uma Superliga.

«Há uns meses, 12 clubes tentaram fazer a Superliga, mas o mundo de futebol juntou-se e tal não aconteceu. Isto [a compra do Newcastle] é como criar uma superequipa. É quase o mesmo. É garantir daqui a algum tempo um lugar cativo na Liga dos Campeões. O fair play financeiro não se sabe se continua a existir ou não», começou por dizer Klopp, referindo que «há preocupações sobre direitos humanos», que não são respeitados pelos sauditas.

«Os adeptos do Newcastle adoram. Os restantes passam a saber que vai nascer ali uma nova super potência. O dinheiro não pode comprar tudo. Eles têm dinheiro suficiente para tomar decisões erradas e depois as corretas até chegarem onde querem. É a terceira vez que um clube é comprado por um país. Não sei quantos países ainda há dispostos a financiar assim clubes. Temos de lidar com isso», afirmou o técnico do Liverpool.