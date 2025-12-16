Paul Doyle foi condenado esta terça-feira a 21 anos e seis meses de prisão pelo ataque ocorrido em maio, quando conduziu um automóvel contra a multidão durante o desfile do Liverpool pela conquista da Premier League. A sentença foi proferida no Tribunal da Coroa de Liverpool.

O juiz Andrew Menary descreveu o episódio como um cenário de «devastação», sublinhando que o arguido «passou por cima de membros e esmagou carrinhos de bebé», num ataque que provocou ferimentos em mais de 130 pessoas, incluindo crianças, na zona de Water Street, no centro da cidade.

Doyle, de 54 anos, declarou-se culpado de todas as acusações ainda no início do julgamento, realizado no mês passado. No total, respondeu por 31 crimes, entre os quais condução perigosa, desordem pública, tentativa de causar ofensas corporais graves com intenção, ofensas corporais graves consumadas e ferimentos com intenção.

Durante a audiência, o tribunal ouviu também referências ao passado do arguido, incluindo um episódio violento ocorrido há mais de três décadas, embora o juiz tenha salientado que Doyle não cometera qualquer crime nos 32 anos anteriores ao ataque no desfile do Liverpool.

A leitura do processo contou ainda com um elogio feito a Daniel Barr, o cidadão que conseguiu entrar no carro de Doyle em andamento e colocar a viatura em ponto morto, travando o ataque. Segundo o juiz, a intervenção terá «provavelmente salvo vidas».

O Liverpool já reagiu à sentença recordando que continuam disponíveis vários recursos gratuitos de apoio psicológico para adeptos afetados pelo incidente, sublinhando a importância de cuidar da saúde mental das vítimas e das suas famílias.