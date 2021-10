O antigo internacional inglês, Kieron Dyer, precisa de um transplante de fígado. O atual treinador dos sub-23 do Ipswich Town foi diagnosticado com colangite esclerosante primária há uns anos, uma doença crónica que afeta o fígado.



A notícia foi confirmada pelo próprio em declarações aos meios do clube que milita no Championship.



«Infelizmente fui diagnosticado com uma doença hepática há um par de anos. Sabia que um dia iria precisar de um transplante. Na próxima semana vou receber os resultados dos exames que realizei e saber quando tenho de fazer o transplante. Vejo-me como uma pessoa positiva e acredito que vou recuperar deste revés. Estou agradecido ao clube, aos adeptos e ao público em geral pelas mensagens de apoio que recebi. Peço ainda que respeitem a minha privacidade e a da minha família durante este período», disse.



Dier, de 42 anos, cumpriu 435 jogos como profissional em clubes como Newcastle, West Ham, Ipswich, QPR e Middlesbrough, tendo ainda vestido a camisola da seleção dos «Três Leões» em 33 ocasiões.