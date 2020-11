As portas do emblemático centro de treinos de Melwood fecharam, esta terça-feira, pela última vez. O Liverpool despediu-se das instalações que têm sido o lar do clube nos últimos setenta anos e assinalaram o adeus ao complexo desportivo através de um vídeo que percorre as histórias de Melwood, com a ajuda de algumas das glórias do emblema inglês.

O Liverpool muda-se agora para o moderno centro de treinos AXA, em Kirkby, onde, pela primeira vez, a equipa principal poderá treinar ao lado das equipas dos escalões de formação. O novo complexo desportivo conta com três relvados, áreas específicas para aquecimentos e treinos de guarda-redes, dois ginásios, uma piscina e, até, um pavilhão desportivo.

As novas instalações do Liverpool começaram a ser contruídas em 2018 e, por conta da pandemia, os reds não conseguiram mudar-se para Kirkby no início da temporada.