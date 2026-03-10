Kyle Walker despediu-se, esta terça-feira, da seleção inglesa, que representou em 96 ocasiões. O lateral-direito, de 35 anos, esteve em cinco fases finais de grandes competições e marcou um golo com a camisola dos Três Leões.

«Estou triste por tomar esta decisão, mas também muito orgulhoso do que alcancei por Inglaterra. Hoje é o momento em que isso chega ao fim», partilhou o jogador, nas redes sociais, onde deixou alguns reparos na hora do adeus.

«Temos tentado mudar a forma como as pessoas olham para o futebol inglês e também tentar aliviar um pouco a pressão que se sente ao jogar por Inglaterra. É claro que deve haver alguma pressão por se jogar pelo nosso país, mas todos devemos carregar essa responsabilidade, porque somos os escolhidos que têm a sorte de vestir esta camisola e representar o nosso país», escreveu.

Kyle Walker, antigo jogador de Tottenham, Manchester City e Milan, joga atualmente no Burnley, penúltimo classificado na Liga inglesa.

A última vez em que representou a seleção de Inglaterra foi em junho do ano passado, num amigável com o Senegal.

As finais perdidas dos Europeus em 2020 e 2024 foram os momentos em que ficou mais perto de conquistar um troféu pela seleção inglesa, objetivo que não conseguiu cumprir.