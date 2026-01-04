Horas após o empate a um golo com o Manchester United, na tarde deste domingo, o Leeds lamentou a morte de um adepto no estádio, antes do apito inicial. O clube apenas informa que se tratou de uma «emergência médica».

«Os pensamentos de todos no Leeds United estão com família e amigos deste adepto, neste momento excecionalmente difícil», lê-se em comunicado.