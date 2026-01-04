Inglaterra
Adepto do Leeds morre no estádio antes do jogo com Man United
«Emergência médica» ao princípio da tarde deste domingo com desfecho trágico
Horas após o empate a um golo com o Manchester United, na tarde deste domingo, o Leeds lamentou a morte de um adepto no estádio, antes do apito inicial. O clube apenas informa que se tratou de uma «emergência médica».
«Os pensamentos de todos no Leeds United estão com família e amigos deste adepto, neste momento excecionalmente difícil», lê-se em comunicado.
🤍 Leeds United is devastated to confirm that a supporter sadly passed away following a medical emergency ahead of today’s game.— Leeds United (@LUFC) January 4, 2026
The thoughts of everyone at the club are with the family and friends of the supporter at this exceptionally difficult time.
