O Leeds United venceu o Nottingham Forest (3-1) no jogo inaugural da 25.ª jornada da Premier League. Este triunfo permite que a equipa de Leeds afaste-se, ainda mais, das equipas em lugares de descida.

Jayden Bogle, defesa inglês, fez o primeiro da partida para o Leeds (26m). Noah Okafor, avançado ex-Nápoles e Milan, dilatou a vantagem da equipa da casa pouco depois (30m).

Já no segundo tempo o Leeds «arrumou» o jogo cedo. Calvert-Lewin, internacional inglês, marcou o terceiro nos primeiros minutos da segunda parte (49m). A resposta do Nottingham Forest surgiu já nos minutos finais, com o golo de «honra» a ser apontado por Lorenzo Lucca (86m).

Com este triunfo (3-1), o Leeds é 16.º e tem agora nove pontos de vantagem sobre o West Ham, de Nuno Espírito Santo, que ocupa a 18.ª posição. O Nottingham Forest, por sua vez, está em 17.º com 26 pontos.

