O norte-americano Jesse Marsch não foi feliz na estreia como treinador do Leeds United. Neste sábado, em encontro referente à 28.ª jornada da Premier League, a antiga equipa de Marcelo Bielsa perdeu no reduto do Leicester (1-0).



Havey Barnes marcou o único golo do jogo realizado no King Power Stadium, ao minuto 67.



O Leeds United sofre desta forma a quinta derrota consecutiva, no prolongamento de um ciclo terrível que levou ao afastamento de Bielsa.



A formação da região de Yorkshire ocupa atualmente a 16.ª posição, à condição. O Leicester, por seu turno, fica no 11.º lugar.