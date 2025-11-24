Um adepto do Leeds United foi detido, este domingo, depois de ter tentado confrontar o treinador Daniel Farke durante a partida frente ao Aston Villa, que terminou com a derrota da equipa da casa, por 2-1.

O incidente aconteceu ainda durante o decorrer do encontro, quando um adepto, de 61 anos, entrou no relvado e aproximou-se de Farke. A situação foi rapidamente controlada pelos seguranças que se encontravam no Elland Road, evitando que o confronto se tornasse mais sério.

O Leeds até entrou bem no jogo, adiantando-se no marcador aos oito minutos com um tento de Lukas Nmecha. Todavia, na segunda parte os Villans deram a volta ao resultado. Morgan Rogers empatou aos 48 minutos e aos 75 marcou o golo decisivo.

Após o jogo, o técnico alemão afirmou compreender e partilhar a frustração que os adeptos sentem.

«Todos estão desapontados. Não quero que haja qualquer mudança nos nossos adeptos. Não quero que fiquem felizes depois de termos perdido e que nos aplaudam. Temos adeptos muito apaixonados, e é isso que queremos - é um privilégio. Não queremos que mudem nem um pouco. Devem estar zangados e desapontados. Eu sinto exatamente o mesmo e, por isso, era de esperar que assim fosse. Eu compreendo perfeitamente».

Com este resultado, o Leeds soma a terceira derrota consecutiva e encontra-se atualmente na zona de despromoção, com apenas 11 pontos em 12 jornadas. Por sua vez, o Aston Villa é quarto classificado, com 21 pontos.