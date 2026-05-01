O Leeds United recebeu e venceu o Burnley por 3-1, num jogo importante para as contas da permanência, já que a equipa da casa tem agora 12 pontos de vantagem para o Tottenham (à condição).

Logo aos oito minutos, o Leeds colocou-se em vantagem, graças ao golo de Stach. Este momento fez com que o Burnley, que teve Florentino no onze inicial, caísse muito de rendimento e ficasse à mercê do adversário, com algumas ocasiões para ampliar a vantagem até ao intervalo.

Não foi no primeiro tempo, foi logo a abrir o segundo. O Leeds precisou de quatro minutos para colocar o resultado nuns expressivos 3-0. Okafor atirou para o fundo da baliza aos 52 minutos e aos 56 foi a vez de Calvert-Lewin regressar aos golos e dar outro conforto no resultado.

Já com o ex-Benfica em campo, o Burnley teve duas boas ocasiões para marcar, sendo que apenas uma delas contou. Lucas Pires colocou a bola a beijar as redes, mas estava em posição irregular e o lance não contou. Três minutos depois, Tchaouna reduziu a desvantagem e devolveu uma réstia de esperança aos visitantes, que há muito já foram condenados à despromoção.

Esta vitória permite ao Leeds somar 43 pontos e afastar-se (à condição) ainda mais do Tottenham, o único clube que ainda pode sonhar com a permanência no principal escalão do futebol inglês.