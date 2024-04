Não vão ser deduzidos pontos ao Leicester na presente temporada, confirmou esta sexta-feira a English Football League, organismo responsável pelos campeonatos ingleses da 2.ª à 4.ª divisão. Esta decisão surge depois do clube inglês ter iniciado processos judiciais contra a Premier League e a EFL.

«Após obter aconselhamento jurídico, a EFL confirmou que, embora queira respeitar qualquer decisão de uma comissão disciplinar da Premier League (e vice-versa) no sentido de deduzir pontos na EFL, esta não tem esse poder ao abrigo dos regulamentos», pode ler-se no comunicado oficial da EFL.

De recordar que o organismo acusou o Leicester, clube de Ricardo Pereira, Fatawu e Wanya Marçal, de quebrar as regras de sustentabilidade financeira da Premier League, entre 2014 até 2023. A EFL remeteu o clube inglês a uma comissão independente pela Premier League e queria impor uma dedução de pontos ainda no decorrer da presente época, algo que foi rejeitado pelo facto do clube ter descido de divisão e figurar na segunda divisão.

«Quaisquer acusações contra o clube devem ser determinadas de forma adequada e proporcional, de acordo com as regras aplicáveis, pelos organismos certos e no momento certo», referiu o Leicester.

Os Foxes estão no primeiro lugar do Championship, segunda divisão inglesa, com 88 pontos, e esta sexta-feira visitam o terreno do Plymouth Argyle, às 20h.