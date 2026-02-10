A 34.ª jornada do Championship trouxe muitos golos, uma reviravolta inacreditável e um golaço de um ex-Sporting. O Leicester City, de Fatawu, perdeu em casa frente ao Southampton (4-3) depois de estar a vencer por três golos.

O internacional português, Ricardo Pereira, foi titular e capitaneou o Leicester. O jogo começou de feição para a equipa da casa. Divine Mukasa fez o primeiro do encontro logo aos nove minutos de jogo. Pouco depois, foi a vez de Patson Daka dilatar a vantagem para dois golos (13m).

Antes da meia hora de jogo foi a vez de Fatawu, ex-Sporting, marcar um golaço para fazer o terceiro do Leicester (29m).

Tudo parecia estar encaminhado. Parecia, apenas. Na segunda parte surgiu a resposta do Southampton. E de que maneira!

Ross Stewart, que entrou ao intervalo, reduziu para 3-1 na passagem da hora de jogo (61m). Os restantes golos surgiram, apenas, a partir do minuto 80. Primeiro o capitão, Jack Stephens, reduziu para apenas um golo (82m). Ainda dentro do tempo regulamentar, foi Ryan Manning quem colou tudo igual (86m).

O golo do triunfo surgiu já em tempo de compensação. Shea Charles, que também entrou ao intervalo, atirou um belo remate em arco para dar o triunfo ao Southampton (90+6m).

Com este triunfo (4-3), o Southampton vence pela terceira vez consecutiva e assume a nona posição com 46 pontos. O Leicester, por sua vez, perde há quatro jogos seguidos e está no último lugar acima da linha de água – 21.º com 32 pontos.