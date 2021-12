A Premier League adiou mais quatro jogos previstos para o próximo fim de semana, devido ao aumento de casos de covid-19 nas equipas inglesas.

Já depois de ter anunciado que o Leicester-Tottenham, previsto para esta quinta-feira, não se iria realizar devido a um surto nos 'foxes', a Liga inglesa adiou também o próximo jogo do clube, agendado para este domingo no terreno do Dortmund.

Os outros três jogos adiados são o Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace e West Ham-Norwich, todos inicialmente previstos para sábado.

O Man. United-Brighton também deveria ser jogado no próximo sábado mas foi adiado pela Premier esta quinta-feira.

A Liga inglesa informa que o Brentford tem um surto de covid-19 no plantel e encerrou o centro de treinos, tal como o Watford e o Leicester. O Norwich, entre infeções pelo coronavírus e lesões, não tem jogadores suficientes para ir a jogo.

Recorde-se que os clubes ingleses têm, neste momento, restrições ainda mais apertadas, com testagem ainda mais frequente.