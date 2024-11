O Leicester oficializou a saída de Steve Cooper do comando técnico da equipa principal.

Através de um comunicado, os «foxes» confirmaram a decisão e anunciaram ainda o substituto do galês, Ben Dawson, que já fazia parte da equipa técnica do Leicester.

Depois de uma série de quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, Steve Cooper abandona o cargo de treinador principal do clube, após ter assumido o mesmo no início da temporada.

Recorde-se que o Leicester perdeu este sábado com o Chelsea de João Félix, Pedro Neto e Renato Veiga por 2-1, sendo que atualmente ocupa a 16.ª posição da Liga Inglesa e está dois pontos acima da zona de despromoção.

Veja aqui o comunicado do Leicester na íntegra:

We have parted company with Steve Cooper, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.