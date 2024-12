O Leicester recebeu e venceu o West Ham por 3-1, no jogo que marcou a estreia de Ruud Van Nistelrooy no comando técnico dos «foxes».

Com o português Ricardo Pereira lesionado, a equipa da casa não precisou de muito até se colocar em vantagem, já que logo aos dois minutos, Jamie Vardy respondeu da melhor forma ao passe de El Khannouss e finalizou para o 1-0.

Apesar da vantagem madrugadora, o primeiro tempo foi dominado praticamente pela formação londrina, que ainda assim não conseguiu reduzir até ao intervalo. No segundo tempo, o mesmo cenário repetiu-se e o Leicester voltou a colocar a bola no fundo da baliza, desta vez por intermédio de El Khannouss.

Pelo meio, um festival de desperdícios por parte do West Ham e a machadada final acabou por ser dada aos 90 minutos, quando Patson Daka decidiu colocar o nome na lista de marcadores.

Este resultado faz com que o Leicester se afaste da zona de despromoção na Liga Inglesa, ficando agora com 13 pontos, mais quatro do que o Wolverhampton (que tem menos um jogo).

No outro jogo desta terça-feira, o Crystal Palace deslocou-se até ao reduto do Ipswich Town e venceu por 1-0, graças ao golo solitário de Mateta, aos 59 minutos.

A derrota contra os «eagles» deixa o Ipswich no penúltimo lugar do campeonato, com apenas nove pontos somados.