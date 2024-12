Ruud Van Nistelrooy realizou o primeiro treino enquanto treinador do Leicester esta segunda-feira, precisamente na véspera dos «foxes» defrontarem o West Ham para a 14.ª jornada da Liga Inglesa.

Em declarações aos jornalistas, na habitual conferência de antevisão, o neerlandês mostrou-se orgulhoso pela oportunidade de treinar um clube como o Leicester e destaca as conversas que teve com os donos do clube antes de assinar contrato.

«Treinar este grupo de jogadores e representar um clube como o Leicester é uma honra e estou muito entusiasmado para começar. Estou orgulhoso pela oportunidade de treinar o Leicester. Viajei duas vezes até Londres para falar com o dono do clube e o diretor desportivo, sendo que essas conversas foram muito boas e também importantes para nos conhecermos», garantiu o técnico.

Veja aqui as declarações de Van Nistelrooy: