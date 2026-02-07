O Leicester continua a atravessar uma má fase na temporada e somou, este sábado, a quarta derrota nos últimos cinco jogos, na visita ao reduto do Birmingham.

Não podia ter começado pior o encontro para as raposas, que aos três minutos já se encontravam a perder por 1-0, graças ao golo de Osman. Ora, apesar do desaire, o momento da noite aconteceu a meio da primeira parte e através de uma cara bem conhecida dos adeptos do Sporting.

Após alguma atrapalhação dentro da área do Birmingham, a bola chegou ao pé esquerdo de Fatawu, que não se fez de rogado e rematou de primeira para um autêntico golaço.

Assista aqui ao golaço de Fatawu:

Este momento podia ter dado alguma esperança ao Leicester, não fosse Cordova-Reid ter sido expulso aos 32 minutos. Um cartão vermelho direto deixou a equipa a jogar com menos um para o resto do encontro.

Seguiu-se, por isso, uma segunda parte de autêntico sofrimento para o Leicester, que se tentou agarrar ao empate como conseguiu, mas sem sucesso. Isto porque, aos 67 minutos, Stansfield colocou a bola no fundo da baliza e confirmou o triunfo do Birmingham, atual décimo classificado no Championship.

Por sua vez, o Leicester ocupa o primeiro lugar acima da zona de despromoção, com os mesmos 32 pontos do clube precisamente abaixo na tabela, o Blackburn.