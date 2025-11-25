O regresso do Leicester ao Championship não está a ser promissor e as “raposas” perderam na visita ao Southampton, por 3-0. Na noite desta terça-feira, em encontro da 17.ª jornada, o extremo ganês Fatawu (ex-Sporting) foi titular pelos visitantes, enquanto o lateral Ricardo Pereira (ex-FC Porto e V. Guimarães) não saiu do banco.

Num encontro de sentido único, a contenda ficou resolvida antes do intervalo, graças aos golos do defesa Harwood-Bellis (18 e 42 minutos) e do médio Azaz, aos 23 minutos. Pelo meio, o lateral esquerdo Aluko viu o segundo cartão amarelo aos 33 minutos e desfalcou o Leicester.

Este desfecho deixa as “raposas” no 13.º lugar, com 24 pontos, igualadas com Birmingham, Southampton (11.º) e Watford, a dois pontos dos lugares de play-off. Em todo o caso, o “vice” Stoke City já leva 30 pontos e no topo segue o Coventry, com 40. No calendário de Fatawu e Ricardo Pereira segue-se a receção ao Sheffield United (22.º), no sábado (12h30).

Também no sábado, às 15 horas, o Southampton – que leva quatro vitórias consecutivas – visita o Millwall (9.º).