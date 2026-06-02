A camisola do Arsenal personalizada com o nome e número de Gabriel Magalhães, defesa brasileiro dos «gunners», disparou 350 por cento em vendas.

De acordo com o New York Times, jornal norte-americano, depois de o defesa do Arsenal ter falhado o penálti decisivo que ditou a derrota dos «gunners» na final da Liga dos Campeões, os adeptos do emblema londrino mostraram o seu apoio a Gabriel Magalhães e compraram em massa a camisola do clube personalizada com o nome do jogador.

Com esta derrota, o Arsenal perdeu a possibilidade de chegar ao primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube.