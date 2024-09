Entre os convocados de Inglaterra para a estreia na Divisão B da Liga das Nações, Angel Gomes destacou a importância do «padrinho» Nani – uma espécie de mentor – para o desenrolar da carreira.

O médio ex-Boavista, de 24 anos, nascido em Londres, despontou na formação do Manchester United, de 2006 a 2020.

«Tem sido uma grande influência. Eu costumava assistir aos jogos do Nani. É curioso porque falei com ele há uma semana. Queria saber como estava. Conhecê-lo no âmbito pessoal é incrível», referiu, em conferência de imprensa, na quarta-feira.

Questionado quanto à opção de representar Inglaterra, em detrimento de Portugal, Angel Gomes foi claro.

«O meu pai [Gil Gomes] jogou com algumas pessoas que, hoje, ocupam cargos importantes na Federação Portuguesa de Futebol. Conversaram sobre essa possibilidade, mas este é o meu sonho», explicou.

Nas cogitações do plantel principal do Manchester United entre 2016 e 2020, o médio assinou pelo Lille nesse verão, seguindo de empréstimo para o Boavista.

Na época seguinte, despontou em França. Em 2023/24, Angel Gomes conseguiu 10 assistências e dois golos em 45 jogos.

«Foi difícil deixar o clube onde estava desde os seis anos e rumar ao desconhecido. Jogar em França não traz tanto reconhecimento como na Premier League. Mas, tem sido uma trajetória ascendente», reconheceu.

A Inglaterra visitará a República da Irlanda na tarde de sábado (17h). Depois, Angel Gomes e companhia receberão a Finlândia, na terça-feira (19h45).

Do Grupo B2 também consta a Grécia.