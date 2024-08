Outrora internacional pela República da Irlanda, Lee Carsley assume o cargo de selecionador interino de Inglaterra, após a saída de Gareth Southgate.

O técnico, de 50 anos, natural de Birmingham, foi selecionador dos sub-21 ingleses de 2021 a 2024. Por isso, guarda no currículo o Europeu conquistado há um ano.

Antes, orientou o clube da cidade natal, assim como os juniores do Manchester City.

Enquanto jogador, representou o Derby County, Balckburn Rovers, Everton, Birmingham e Coventry City.

«Carsley deixará [temporariamente] o cargo de selecionador de sub-21. O treinador esteve envolvido nas equipas técnicas do Euro 2020, Mundial 2022 e Euro 2024», lê-se na nota publicada pela federação inglesa.

Por sua vez, Lee Carsley demonstrou-se orgulhoso por ocupar o cargo de selecionador, ainda que de forma interina.

«É uma honra liderar a Inglaterra. Como estou muito familiarizado com os jogadores, este passo faz sentido, enquanto a federação continua o processo de recrutamento do próximo selecionador. A minha prioridade é garantir a promoção na Liga das Nações», referiu.

Ora, os «Leões» estão no Grupo 2 da Divisão B da Liga das Nações, na companhia de República da Irlanda, Finlândia e Grécia. A 7 de setembro, os ingleses visitarão os «vizinhos» irlandeses.

Três dias volvidos, a 10 de setembro, a Inglaterra receberá a Finlândia, em Wembley.

Lee Carsley has been appointed interim head coach of the #ThreeLions ahead of the start of our #NationsLeague campaign.