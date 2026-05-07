Vítor Pereira caiu com estrondo nas «meias» da Liga Europa. Porém, apesar de os tons de goleada, o triunfo foi também marcado por muita emoção – da realeza inclusive - vinda das bancadas.

O Villa Park contou, uma vez mais, com a presença de William, príncipe de Gales. O herdeiro do trono inglês é conhecido como «adepto fervoroso» dos villans.

Veja, na galeria associada, as fotos da festa.

Ora, apesar de o jogo ser entre duas equipas inglesas, Príncipe William não se privou de festejar efusivamente a vitória – ignorando por completo os protocolos da realeza.

Ora veja, aqui, a festa «louca» de Príncipe Williams:

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