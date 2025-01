Esta sexta-feira, e durante a preparação para o próximo encontro do Wolverhampton frente ao Arsenal, Rayan Aït-Nouri, defesa argelino falou sobre Vítor Pereira e o impacto do treinador português no clube.

O jogador de 23 anos enfatizou o facto de Pereira ser capaz de falar francês, o que ajuda aos jogadores francófonos que não lidam tão bem com a língua inglesa.

«É um prazer trabalhar com ele, com a equipa, que fala muito com os jogadores. Ele fala francês e isso é bom para mim e para os jogadores franceses. É muito bom a nível tático e também muito bom a nível humano. Espero que ganhemos por ele, pela equipa técnica, pelos adeptos e que dê confiança aos jogadores», começou por dizer Aït-Nouri aos meios do clube inglês.

«O meu inglês não é muito bom, mas quero melhorar todos os dias. Por isso, falar francês é mais fácil. Ele deu-me alguns conselhos e tento reproduzi-los em campo», concluiu.

O Wolverhampton, no 17.º lugar da Liga inglesa, joga este sábado frente ao Arsenal, segundo classificado, às 15h.