Os clubes da Liga Inglesa acordaram, esta quinta-feira, a introdução de novos regulamentos do «fair-play» financeiro, para a próxima temporada.

As atuais regras, que limitavam o valor que cada emblema podia perder num período de três anos, que inclusive levou à perda de pontos por parte do Everton e do Nottingham Forest, vai agora ser substituído por um «controlo no custo dos plantéis».

Este novo regulamento, semelhante ao implementado pela UEFA, em 2022, prevê que os clubes gastem apenas 70 por cento das receitas em transferências de jogadores, treinadores e custos com agentes. Esta informação tem ainda de ser oficializada pela Liga Inglesa.